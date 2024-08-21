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Giriş Tarihi: 21.8.2024 09:06 Son Güncelleme: 21.8.2024 09:09

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü!

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. İşte detaylar...

İHA
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü!

Kaza, Zile kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 23 yaşındaki Cengizhan Akdağ'ın kullandığı otomobil, Alaca'dan Zile istikametine seyir halindeyken, Yozgat'tan Çorum yönüne giden 50 yaşındaki Mustafa Ö.'nün kullandığı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Araçta bulunan 23 yaşındaki Nurcan Yalnız çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.


Ağır yaralanan sürücü Cengizhan Akdağ, önce Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akdağ, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kamyon şoförü Mustafa Ö. ise gözaltına alındı.

Çorum'da korkunç kaza! Otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 ölü | Video

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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü!
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