Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü!



Ağır yaralanan sürücü Cengizhan Akdağ, önce Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akdağ, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kamyon şoförü Mustafa Ö. ise gözaltına alındı.

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