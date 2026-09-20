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Giriş Tarihi: 20.09.2026 23:29

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Kaza, Pınarbaşı Mahallesi Mahmut Esat Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. idaresindeki 42 AHE 583 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile E.H.G. yönetimindeki 42 BHZ 770 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.H.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.K. ve otomobilde bulunan F.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#KONYA #SEYDİŞEHİR

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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