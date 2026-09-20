Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Pınarbaşı Mahallesi Mahmut Esat Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. idaresindeki 42 AHE 583 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile E.H.G. yönetimindeki 42 BHZ 770 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.H.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.K. ve otomobilde bulunan F.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.