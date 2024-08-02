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Giriş Tarihi: 2.8.2024 11:43

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İHA
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İlçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile traktör çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Nurcan Keskin'in (66) hayatını kaybettiği belirlenirken; 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Traktör ve otomobil de çekici ile kaldırıldı. Olay yerine gelen Keskin'in yakınları da sinir krizi geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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