Haberler Yaşam Haberleri Otomobil park halindeki TIR’a çarptı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Şenol Özbay idaresindeki otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücünün otomobilde bulunan kuzeni Cihan Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Şenol Özbay ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Cihan Özbay'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.
