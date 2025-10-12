Otomobil şarampole yuvarlandı! 3 yaralı

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Viranşehir–Diyarbakır karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Viranşehir yönüne seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Ramazan Özgeyikçi, Serkan Özgeyikçi ve İrem Özgeyikçi araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.