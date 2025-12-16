Otomobil TIR’a arkadan çarptı, yolcu hayatını kaybetti

Kaza, Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Gökay T. (21) idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden Recep Sefa T. (22)'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yaşar Kağan Akgül (22), çarpışmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Akgül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akgül, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akgül'ün cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, her iki aracın sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.