Otomobil TIR'a arkadan çarptı, yolcu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.12.2025 12:04

Çorum-Samsun kara yolunda otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Gökay T. (21) idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden Recep Sefa T. (22)'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yaşar Kağan Akgül (22), çarpışmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Akgül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akgül, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akgül'ün cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, her iki aracın sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

