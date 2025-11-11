Otomobil zeytin bahçesine uçtu: Sürücüsü araçta sıkıştı!

SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Zeytin bahçesine uçan otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.