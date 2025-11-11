Otomobil zeytin bahçesine uçtu: Sürücüsü araçta sıkıştı!

Korkutan kaza, Kırıkhan ilçesi Kırıkhan - Hassa çevre yolu üzeri Güzelce Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle zeytin bahçesine uçtu.
SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
Zeytin bahçesine uçan otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.