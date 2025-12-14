Haberler Yaşam Haberleri Otomobilde patlama: 1 ölü
Adana'da park halindeki LPG’li otomobilde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, araçta bulunan İsmail Hakkı Doğan yaşamını yitirdi. Polis patlamanın neden kaynaklandığını geniş çaplı araştırıyor.

Olay Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaya müdahale eden itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Alevlerin söndürmesinin ardından otomobilde erkek cesedi bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin İsmail Hakkı Doğan'a ait olduğu tespit edildi. Polisin patlama ile ilgili soruşturmasını çok yönlü sürdürüyor.

