Otomobilde patlama: 1 ölü

Olay Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaya müdahale eden itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Alevlerin söndürmesinin ardından otomobilde erkek cesedi bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin İsmail Hakkı Doğan'a ait olduğu tespit edildi. Polisin patlama ile ilgili soruşturmasını çok yönlü sürdürüyor.