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Giriş Tarihi: 15.12.2021 21:21

Otomobili kevgire çevirmişti! 2 kişiye adli kontrol

ABBAS ÇAKAR
Otomobili kevgire çevirmişti! 2 kişiye adli kontrol

Kocaeli İzmit İlçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir araca ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken 30’a yakın saçmanın isabet ettiği araç adeta kevgire döndü.

İzmit İlçesi Gültepe Mahallesinde sabah satlerinde yaşanan olayda, seyir halindeki 41 ABK 172 araca pompalı tüfek ile ateş açıldığı ihbarı alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Olay yerinde U.U isimli araç sahibinin ifadesine başvuran ve incelemelerde bulunan polis ekipleri, daha sonra yapmış olduğu araştırmalar sonucu, olayı U.U'nun akrabası olan R.B isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Aile içi husumetten kaynaklandığı öne sürülen olayda, sabah evden tatrtıştarak ayrılan U.U'nun peşine düşen ve pompalı tüfek ile ateş açtığı öğrenilen R.B'de, olayda kullandığı tüfek ile sıa sürede yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen U.U ve R.B adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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Otomobili kevgire çevirmişti! 2 kişiye adli kontrol
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