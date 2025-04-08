Otomobilin çarptığı öğretmen öldü

Kaza, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde meydana geldi. Okullar Bölgesindeki Şehit Muhammed Onur Demir Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan Şenel Yılmaz'a bisikletiyle okula gittiği sırada A.E.B. (22) idaresindeki otomobil çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan öğretmen Yılmaz sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen öğretmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.