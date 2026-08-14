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Giriş Tarihi: 14.08.2026 21:20

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada

Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada
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Kaza, Atatürk Bulvarı Ayşekadın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya 42 ASK 337 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yayaya çarptığı ve çevredeki vatandaşların yaralının yardımına koştuğu anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#EDİRNE

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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada
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