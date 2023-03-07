Otomobilinde sigara içmek isterken ağır yaralandı

Araçtaki piknik tüpünden yaşanan gaz sızıntısını fark etmeyen Yeşilyurt, bu sırada sigara yakmak için çakmağını yakınca otomobil içerisinde gaz parlaması yaşandı. Yaşanan olayın ardından Yeşilyurt'un imdadına önce çevredekiler yetişirken, ardından ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Parlama ile birlikte yaşanan patlama sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

