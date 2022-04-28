Otomobiline saldırdılar zannetti şikayetçi oldu! Gerçeği öğrenince bir kez daha üzüldü

"BAYRAMI YAŞAMASI YERİNE O ACIYI ÇEKMESİ BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Olayın yaşandığı günün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle de ayrı bir üzüntü duyduğunu ifade eden Özer, çocuğun camı kırdıktan sonraki hareketlerinin de kendisini etkilediğinin altını çizerek "Olayın yaşandığı günde 23 Nisan'dı. O çocuğun bayramı yaşaması yerine o acıyı çekmesi bizi derinden üzdü. Çocuğa ulaşmaya çalıştım ama bir türlü ulaşamadım. Çocuk düştükten sonra ayağının ağrısını unutup cama baktı ve o çerezliğini kamerada gördük. Beni o çok etkiledi. 'Ne yaptım, camı kırdım' diye o üzgünlüğü beni çok yaraladı. O günde 'Cam gitsin, senin ayağına bir şey olmasın' dedim" ifadelerini kullandı.

İlk etapta aracın camına sert bir cisimle vurularak kırıldığını düşündüklerini ifade eden, olayı aydınlatan güvenlik kameralarının takılı olduğu işletmenin sahibi Mustafa Bayrak ise "Dükkânın önünde park halinde bir araç vardı. Akşamdan baktığımda hiçbir şey yoktu ancak sabah 10:30 gibi geldiğimde baktım ki camı kırılmış. Üstten çiçek mi düştü üzenine diye baktım ama o da olmamıştı. Aracın sahibi geldiğinde hemen sordum 'Camı kırık mıydı' diye oda olmadığını söyledi. Önce sert bir cisimle vurulduğunu düşündük. Karakola şikayette bulundu, ekipler geldiler ve güvenlik kamerası görüntülerine baktık. Sonda tekrar güvenlik kamerası görüntülerini izleyince baktık ki bir çocuk köpekten korkmuş, kaldırımdan arabanın üzerine de oradan da aşağıya atlayarak köpekten kaçmış. Sonra ayağını tutarak arabanın yanına geliyor, üzülüyor ayrıca camı kırdığı için. Aracın sahibi geldi güvenlik kamerası görüntülerini izleyince kasıtlı olmadığını gördü o da çocuğu affetti" dedi.

