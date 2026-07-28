Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı'nda, E.K. yönetimindeki 38 ANK 133 plakalı hafif ticari araç ile M.K. idaresindeki 38 ABP 046 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobille çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4 yaralı

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hafif ticari araçtaki 4 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil ve araç çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.