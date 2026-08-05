Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 35 REB 90 plakalı motosiklet ile S.A. yönetimindeki 34 CZC 884 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan motosiklet, E.Z. idaresindeki 22 NK 199 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü A.B. ile yolcu Ç.M.D. yaralandı.

Otomobille çarpışıp savrulan motosiklet başka bir araca çarptı: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.