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Giriş Tarihi: 22.10.2022

Otoparkta hız uyarısı ölümüne neden oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otoparkta hız uyarısı ölümüne neden oldu
Beylikdüzü'nde bir nalburda çalışan Bilal Zorel, 17 Eylül akşamı kız arkadaşıyla AVM'ye gitti. İkili burada vakit geçirdikten sonra saat 04.00 sıralarında araçlarını almak üzere AVM'nin otoparkına indi. Tam bu sırada bir araç yanlarından hızlı ve tehlikeli bir şekilde geçince Bilal bağırarak uyardı. Fren yapıp geri gelen araçtaki iki kişi sopalarla Bilal'e saldırmaya başladı. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan genç, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak Bilal Zorel, 1 ay süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Çağatay Enes Ç. (21) ve Emrah B. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Otoparkta hız uyarısı ölümüne neden oldu
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