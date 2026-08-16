Sarıyer’de otoyolda feci kaza 3 ölü 5 yaralı

Sarıyer Uskumruköy mevkisinde kargo kamyonunun hafif ticari araca arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 5 kişi de yaralandı. Kaza, Sarıyer Uskumruköy mevki Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kargo kamyonu önünde seyreden hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu.
Uskumruköy'de otoyolda kaza! 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti... | Video
5 KİŞİ DE YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 5 kişi de yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolda Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri yolda yeni bir kaza olmaması için önlem aldı.