Sarıyer’de otoyolda feci kaza 3 ölü 5 yaralı

5 KİŞİ DE YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 5 kişi de yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolda Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri yolda yeni bir kaza olmaması için önlem aldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör