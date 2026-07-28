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Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:54

Otoyolda maganda dehşeti! Önce arkadan çarptı sonra önünü kesip saldırdı: O anlar kamerada

Silivri'de otoyol üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, sıkıştırdığı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra otomobilin önünü kesen şüpheliler, aracı tekmeleyip sürücüye saldırdı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Otoyolda maganda dehşeti! Önce arkadan çarptı sonra önünü kesip saldırdı: O anlar kamerada
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Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 23.30 sıralarında Avrupa Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, önünde ilerleyen otomobili sıkıştırarak trafikte tehlike saçtı.

OTOYOLDA ÖNÜNÜ KESTİLER

Otomobil sürücüsünün yol vermesine rağmen tehlikeli manevralarına devam eden hafif ticari araç, bir süre sonra otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden otomobilin bir süre sonra önünü hafif ticari araç kesti. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan inip, otomobile yönelerek tekme atıp sürücüye saldırdı.

YAŞANANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün darbedildiğini belirterek şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri'de otoyolda otomobili sıkıştırıp önünü kestiler! Saldırı anı kamerada

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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Otoyolda maganda dehşeti! Önce arkadan çarptı sonra önünü kesip saldırdı: O anlar kamerada
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