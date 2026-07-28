Otoyolda maganda dehşeti! Önce arkadan çarptı sonra önünü kesip saldırdı: O anlar kamerada

OTOYOLDA ÖNÜNÜ KESTİLER

Otomobil sürücüsünün yol vermesine rağmen tehlikeli manevralarına devam eden hafif ticari araç, bir süre sonra otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden otomobilin bir süre sonra önünü hafif ticari araç kesti. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan inip, otomobile yönelerek tekme atıp sürücüye saldırdı.