Oyun oynarken kurşunların hedefi olmuştu: Minik Poyraz’ın ölümüne keşif kararı!

"BENİ MAHVETTİNİZ"

Tutuklu sanıklardan Yağup Y, tahliyesini isteyerek, "İflas ettim, mağdurum. Ailem, çocuklarım perişan oldu. Kamera kayıtları var, tahliyemi istiyorum" dedi. Duruşmada söz alan anne Erdağ, "Olan bize oldu, onlar 'Biz mağdur olduk' diyorlar. Onun çocukları okula gidiyor, benim çocuğum gitmiyor. Biz her sabah eşimle mezarlığa gidiyoruz. Kim her sabah saat 6'da mezarlığa gider? En ağır cezayı almalarını istiyorum, ömür boyu çıkmasınlar. Beni mahvettiniz, adalete güveniyorum, sizlere güveniyorum" diye konuştu. Baba Erdağ ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.