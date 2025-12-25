Oyun oynarken kurşunun hedefi olan Poyraz’ın ölümüne ilişkin davada 1 kişinin tahliye kararına aile tepki gösterdi!

İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonu 29 Ekim 2024 tarihinde kurşunlandı. Bir araçtan açılan ateş sonucu olay yerine yaklaşık 150 ileride evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Muhammet Poyraz Erdağ başından yaraladı. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdağ, hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklu sanıklar Kazim Y., Yağup Y. ve Yusuf Y'nin 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet A. ve Mehmet A.'nın ise aralarında husumet olan diğer sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile yargılandıkları davanın duruşmasına Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet A., Mehmet A. Kazim Y., Yusuf Y. ve Yağup Y. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada ayrıca Muhammet Poyraz'ın annesi Meltem, babası Murat, ağabeyi ve ablası da yer aldı. Meltem Erdağ'ın duruşmaya oğlunun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Yaşamaya hakkım var" yazılı tişörtle geldi. Erdağ ailesine bazı vatandaşlar da adliye bahçesine gelerek destek verdi. Katılımcılardan bazıları "Cennet kuşu Muhammed Poyraz" yazılı tişörtler giydi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye çevresinde, vatandaşlar tek tek aranarak bahçeye ve adliyeye alındı.

Tutuklu sanıklar tahliyelerini isterken duruşmada söz alan anne Erdağ, "5 sanığın da en ağır cezayı almalarını istiyorum, sizin adaletinize güveniyorum onlar çocuk katili, Türkiye'nin en güzel çocuğunu öldürdüler sizin gibi hakim olacaktı. Oğlumu el bebek, gül bebek büyüttüm çocuğumu orada gördüler kaçtılar onlar oradan çıkmasın istiyorum. Orada ölsünler biz hergün ölüyoruz. Evde masa kuramıyoruz toplu yemek yiyemiyoruz çocuğumun masası herşeyi orada, Poyraz Türkiye'nin evladı, Poyraz'a çok güzel gelecek planlıyordum. Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu. Baba Erdağ ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına, Mehmet A.'nın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Karara tepki gösteren Erdağ ailesinin avukatları Bilgin Ertaş ve Şehrazat Erdağı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerektiği vurgulayarak aksi bir durumda dosyanın geldiği aşamada eksiklikler olduğu, beklenilen kriminal ve keşif raporlarının olduğu ve de daraltılmış baz inceleme sonucu henüz belli olmadığından Mehmet A.'nın olay yerinde olmadığının şüpheye mahal verilmeyecek şekilde ispat olunmadığı özellikle belirtmelerine karşın tahliye edilmesini tepkiyle karşılandıklarını söyledi. Ayrıca duruşma sonrasında tahliye edilen Mehmet A'nın meydana gelen olayın asıl müsebibi olduğu ve hazırlanacak raporlar ve de toplanılacak delilleri karartmasından endişe duyduklarını belirten Ertaş ve Erdağı, tahliye kararına karşı itiraz edeceklerini ve de Poyraz'ın ölümünden sorumlu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmaları için dosyanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını da ifade ettiler.