Oyun salonuna silahlı saldırı: 1 ölü

Bahçelievler'de bir oyun salonuna uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 çalışan hayatını kaybetti. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Nil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oyun salonunun önüne araçla gelen 2 kişi uzun namlulu silahla ateş açtı.Saldırıda dükkanın önünde oturan ve oyun salonunda 3 gün önce işe başladığı öğrenilen 18 yaşındaki Eyüp Kara'nın başına kurşun isabet etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaçan 2 saldırgan, Avcılar D100 kuzey yan yolda Avcılar İlçe Emniyet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların oyun salonu önüne araçla gelme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.