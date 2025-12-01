‘Oyuncu aranıyor’ ilanına inanıp paralarını kaptırdılar

İstanbul'da onlarca genç, sosyal medyada paylaşılan "oyuncu aranıyor" ilanına başvurarak dolandırıldı. Yüksek ücret vaadiyle kandırılarak tek taraflı sözleşmeler imzalatılan gençlerden, eğitim ücreti adı altında ödeme alındı. İddiaya göre, ilanlara başvuran kişiler WhatsApp üzerinden görüşmeye çağrıldı. Reklam filmi ve dizi projelerinde rol verileceği, bölüm başı 100 ila 140 bin lira kazanacakları söylendi. Görüşmede mağdurlara sözleşme imzalatıldığı, sözleşmenin okunmasına izin verilmediği ve kopyasının verilmediği ileri sürüldü.Mağdurlardan bazıları eğitim ücreti adı altında 15 bin liraya kadar ödeme yapmak zorunda kaldı. Ödemelerin şirket hesaplarına değil, farklı firmalara ait IBAN'lara yapıldığı, buna rağmen makbuz veya fatura verilmediği belirtildi. Sözleşmenin kopyasını isteyen kişilerin geri dönüş alamadığı, sonradan verilen sözleşmelerin ise imzalanan asıl evrakla uyuşmadığının fark edildiği iddia edildi. Aynı yöntemle çok sayıda kişinin daha mağdur olduğu, şüphelilerin benzer ilanlarla yeni başvuruları almaya devam ettiği öğrenildi. Dolandırılan gençler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.