Son dakika | Yasa dışı bahis soruşturması! Ozan Elektronik Para’ya kayyum: 402 Milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

LİBYA VE IRAK KARTLARI KULLANILDI

Soruşturmada, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketin bahisten elde edilen geliri "meşru ticari işlem" gibi gösterilerek aklandığı değerlendirildi. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları incelendiğinde; yüksek tutarlı para transferlerinin "sanal POS" cihazlarıyla gerçekleştirildiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan ödemelerin engellenmediği tespit edildi.