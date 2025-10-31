Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Yasa dışı bahis soruşturması! Ozan Elektronik Para’ya kayyum: 402 Milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Giriş Tarihi: 31.10.2025 09:07 Son Güncelleme: 31.10.2025 09:27

Son dakika | Yasa dışı bahis soruşturması! Ozan Elektronik Para’ya kayyum: 402 Milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Son dakika haberi... İstanbul Başsavcılığı yasa dışı bahis, aklama ve tefecilik suçlarında yürüttüğü soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye TMSF kayyum atandı. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 7 şirkete, 402 milyon TL’lik mal varlığına el kondu.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
Son dakika | Yasa dışı bahis soruşturması! Ozan Elektronik Para’ya kayyum: 402 Milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yasa Dışı Bahis", "Tefecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlendi.

LİBYA VE IRAK KARTLARI KULLANILDI

Soruşturmada, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketin bahisten elde edilen geliri "meşru ticari işlem" gibi gösterilerek aklandığı değerlendirildi. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları incelendiğinde; yüksek tutarlı para transferlerinin "sanal POS" cihazlarıyla gerçekleştirildiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan ödemelerin engellenmediği tespit edildi.

Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk

PRİM ADI ALTINDA PARA AKLANDI

Aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildi. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edilip aklandığı belirlendi.

10 GÖZALTI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

KAYYUM ATANDI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delillerin karartılmaması ve mali yapının korunması amacıyla Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF kayyumu atanmasına karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Yasa dışı bahis soruşturması! Ozan Elektronik Para’ya kayyum: 402 Milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz