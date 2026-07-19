Haberler Yaşam Haberleri Özel düzenekle altın hırsızlığı
Giriş Tarihi: 19.07.2026

Özel düzenekle altın hırsızlığı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Özel düzenekle altın hırsızlığı
  • ABONE OL
İstanbul Fatih'te sipariş ettiği 2 kilogram altını teslim aldıktan sonra iş yerinde önceden hazırladığı iddia edilen düzenekle altınları dışarı çıkaran ve "Parayı getireceğim" diyerek kaçan yabancı uyruklu şahıs kayıplara karıştı. İddiaya göre, yabancı uyruklu şüpheli sipariş ettiği 2 kilogram altını kuyumcudan teslim aldıktan sonra, iş yerinde önceden hazırladığı öne sürülen düzenekle altınları dışarı çıkarmış, ardından "Parayı getireceğim" diyerek iş yerinden ayrılan diğer şüpheli, yaklaşık 2 kilogram altınla birlikte kayıplara karışmıştı. Olayın ardından başlatılan inceleme sürerken, şüphelinin altınları iş yerinden çıkardığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine yaptığı düzenekle altınları kaçırma planını uyguladığı anlar yer aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#İSTANBUL #FATİH

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel düzenekle altın hırsızlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA