Özel eğitim kurumunda istismar davası başlıyor! Şok iddialar

Kocaeli Kartepe İlçesinde bulunan özel bir kolejde,8 Ocak tarihinde ortaya çıkan cinsel istismar skandalının ardından gözaltına alınarak tutuklan sınıf öğretmeni M.K hakkında iddianame hazırlandı. M.K'nin sadece 2 çocuğu değili, 6 çocuğu iki yıl boyunca istismar ettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili ilk duruşması 10 Temmuz'da Kocaeli 1. Ağır Ceza mahkemesinde görülecek. Cinsel istismara maruz kaldıkları ileri sürülen çocukların aileleri hem olayı gerçekleştirdiği iddia edilen öğretmenin hem de iki yıl boyunca yaşanan istismarı görmeyen okulun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

ÜÇ SUÇTAN YARGILANACAK

Ocak ayında ortaya çıkan cinsel istismar olayının iddianamesi yaklaşık 3 ayda tamamlandı. Aynı zamanda okul için Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturmasının da devam ettiği süreçte tamamlanan iddianamede üç yıldır bir kolejde çalışan M.K'nın, iki yıl boyunca öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. İddianamede Karaalp'in 12 yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, basit tehdit suçlamaları ile yargılanması istendi.

DAVAYI TAKİP EDECEKLER

İddianamenin hazırlanmasının ardından mahkeme tarihi de belli oldu. 10 Temmuz'da Kocaeli 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görülecek. İlk duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının davaya müdahil olması bekleniyor. Kocaeli Barosu'nun gözlemci olarak katılması beklenen davada birçok sivil toplum kuruluşu, çocuk hakları savunucularının da davayı takip edeceği öğrenildi.

ŞOK İDDİALAR

Mağdur çocukların ailesi sadece öğretmen M.K'nın değil, okul yönetimininde yargılanıp cezalandırılmasını istiyor. İsmini açıklamak istemeyen ailelerin iddialarına göre, öğretmen çocuklardan birini sınıfta tutup diğerlerini bahçeye gönderiyor ve okul idaresi asla bu çocukların neden bahçede olduklarını sormuyor.Branş derslerinde öğretmenler yoklama almadığı için zanlı istismar edeceği çocuğu branş dersine göndermeyerek sınıfta istismar ediyor. yine iddiaya göre okulda kameraların büyük bölümü çalışmıyor sadece birkaç tanesi çalışıyor.