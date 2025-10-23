Özel eğitim öğrencisi, okulda arkadaşını makasla yaraladı!

Sırtından yaralanan öğrenci, ilk müdahale okulda yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari ve adli inceleme başlatıldı.