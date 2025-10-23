Haberler Yaşam Haberleri Özel eğitim öğrencisi, okulda arkadaşını makasla yaraladı!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 22:58

Özel eğitim öğrencisi, okulda arkadaşını makasla yaraladı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, özel eğitim programında yer alan 6. sınıf öğrencisi aynı okulda eğitim gören 8. Sınıf öğrencisine elindeki makasla vurdu. Sırtından yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Özel eğitim öğrencisi, okulda arkadaşını makasla yaraladı!

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Mete Yahşi Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel eğitim programında yer alan 6. sınıf öğrencisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı okulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisine elindeki makasla vurdu.

Sırtından yaralanan öğrenci, ilk müdahale okulda yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari ve adli inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Özel eğitim öğrencisi, okulda arkadaşını makasla yaraladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz