Özel hastanede erken doğum ilacı iddiası üzerine doktor gözaltına alındı

İstanbul Sancaktepe’de özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı doktor hakkında, hastalardan habersiz şekilde muayene esnasında ilaç kullanarak erken doğuma sebep olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. O doktor dün Ataşehir’de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Sancaktepe'de özel bir hastanede, Eylül 2025 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilen şikayet üzerine; iddiaya göre 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğum gerçekleşti.

Bu doğumların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani erken dönemde yapıldığı ileri sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken doğumla sonuçlandığı, bu bebeklerin bir bölümünün yoğun bakıma alındığı ve bazılarında kalıcı sağlık sorunları geliştiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde; Sancaktepe ilçesinde bulunan hastanede bir doktorun hastalarına ilaç yoluyla erken doğum yaptırdığı iddiaları üzerine şüpheli P.A., Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ikamet adresinde dün yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda; 2 adet USB, 1 adet laptop ve 1 adet cep telefonu muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

