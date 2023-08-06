Özel işlerine makam aracını kullanan CHP’li Topsakal süresiz izne çıkarıldı

CHP'de kadro değişimleri devam ederken, partinin İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal süresiz izne çıkarıldı. Topsakal hakkında bir süredir "CHP muhabirlerinin telefonlarına çıkmıyor" şeklinde çok sayıda şikayet olduğu, bu şikayetlerin artması üzerine Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

MAKAM ARACI KRİZİ

Topsakal'ın süresiz izninin nedeni iddiaya göre bir süre önce KRT'nin Ankara Temsilciliği görevine getirilen kız arkadaşı Selen Yalaz'ın ağrı kesici ilaç istemesi üzerine Topsakal'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam şoförünü çağırarak ilacı KRT binasındaki Selen Yalaz'a yollaması oldu. Kılıçdaroğlu'nun durumdan haberdar olması üzerine izin kararı verilen Topsakal ise partiye geri dönemedi.