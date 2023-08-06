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Giriş Tarihi: 6.8.2023 13:37

Özel işlerine makam aracını kullanan CHP’li Topsakal süresiz izne çıkarıldı

Süresiz yıllık izne çıkarılan CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, görevden uzaklaştırıldı. Topksakal’ın görevden uzaklaştırılma sebebinin, Kılıçdaroğlu’nun makam arabasını özel işleri için kullanması olduğu ortaya çıkarken, son olarak kız arkadaşı KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz’a genel merkezden aynı araçla ilaç yollamasının ise yolları ayırmalarına neden olduğu öğrenildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Özel işlerine makam aracını kullanan CHP’li Topsakal süresiz izne çıkarıldı

CHP'de kadro değişimleri devam ederken, partinin İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal süresiz izne çıkarıldı. Topsakal hakkında bir süredir "CHP muhabirlerinin telefonlarına çıkmıyor" şeklinde çok sayıda şikayet olduğu, bu şikayetlerin artması üzerine Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

MAKAM ARACI KRİZİ
Topsakal'ın süresiz izninin nedeni iddiaya göre bir süre önce KRT'nin Ankara Temsilciliği görevine getirilen kız arkadaşı Selen Yalaz'ın ağrı kesici ilaç istemesi üzerine Topsakal'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam şoförünü çağırarak ilacı KRT binasındaki Selen Yalaz'a yollaması oldu. Kılıçdaroğlu'nun durumdan haberdar olması üzerine izin kararı verilen Topsakal ise partiye geri dönemedi.

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Özel işlerine makam aracını kullanan CHP’li Topsakal süresiz izne çıkarıldı
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