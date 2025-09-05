Özel okul fiyatlarına enflasyon ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son dönemde velilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında gelen özel okul kayıtlarındaki fahiş fiyatlara yönelik önemli bir adım attı. Özel okullar, bir önceki yılın enflasyon rakamlarını baz alıyorlardı. Artık aralık ayının enflasyonunu değil, kayıt yaptıkları dönemin enflasyonunu alacaklar. Yapılan değişiklikle ilk kayıt sürecinde hâlihazırda bir önceki yılın ortalama yurt için ÜFE ile bir önceki yılın ortalama TÜFE'sinin toplamının yarısının 5 puan fazlası şeklinde hesaplanan kayıt ücreti; bir önceki yılın aralık ayı yıllık yurt içi ÜFE ile bir önceki yılın aralık ayının yıllık TÜFE'sinin toplamının yarısının 1,05 katı olarak belirlenecek.

AKŞAM LİSELERİNE SON

Okula devam eden öğrencilerin hizmet ücretleri belirlenirken ise, öğrenci kayıt sözleşmesinde yer alan ücret geçerli olacak ve bu ücretlere bir önceki yılın aralık ayı yıllık yurt içi ÜFE ile bir önceki yılın aralık ayı yıllık TÜFE'sinin toplamının yarısından fazla artış yapılamayacak. Ayrıca okulların kademe başlangıçları için ilan edilecek öğrenim ücretleri belirlenirken, bir önceki eğitim-öğretim yılında aynı sınıf düzeyi için ilan edilen ücrete bir önceki yılın aralık ayı yıllık yurt içi ÜFE ile bir önceki yılın aralık ayının yıllık TÜFE'sinin toplamının yarısının 1,05 katından fazla bir artış söz konusu olmayacak. Öte yandan gündüz öğrenim yapan ortaöğretim okullarında okuma hakkı olmayanlara eğitim ve öğretim imkânı sağlayan akşam liseleri kaldırıldı. Özel eğitim kurumları içerisinde 25-72 ay arası çocuklar için çocuk etkinlik ve oyun evleri kurulacak.