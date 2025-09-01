Haberler Yaşam Haberleri Özgür Özel’e 150 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı
Giriş Tarihi: 1.9.2025 18:50 Son Güncelleme: 1.9.2025 19:00

Özgür Özel’e 150 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı

İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Beyoğlu’nda gerçekleştirdiği miting konuşmasındaki Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle 150 bin TL manevi tazminat davası açıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Ağustosta Beyoğlu mitinginde Akın Gürlek'e yönelik hadsiz ifadeler sarf etmişti.

Özel, miting konuşmasında Akın Gürlek'e yönelik olarak, "Sende şu kadar şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın… Sana soruyorum, dünya kadar avukatı evinden alıp koyuyorsun. AK Partili avukat olunca Adalet Bakanlığı'na soruyorsun. Bir avukat AK Partili olunca kanuna uymak ama muhalifleri savununca kanuna uymamak hangi hukuk adamlığına yakışıyor? Senin anlını karışlayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

150 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT

İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel hakkında, 150 bin TL manevi tazminat talep etti.

