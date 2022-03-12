Özgürlük Anıtı’yla uyuşturucu ilanları hazırladılar! Böyle çete görülmedi...

İstanbul Polisi; Fatih İlçesi Silivrikapı Mahallesi üzerindeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarının sosyal paylaşım siteleri üzerinden "Toplu alımlarda indirim vardır" ve "Her iki yakada da servisimiz vardır" şeklinde ilanlı paylaşımlarda bulundukları tespit edildi. Uyuşturucu satıcılarının özel ilanlar hazırladıkları ve ilanlara bazı görseller koydukları saptandı.
Uyuşturucu madde satıcılarının ilanlardan birinde; Özgürlük Anıtı'nın eline yanan uyuşturucu madde görseli yerleştirdikleri ve ilana "Arkadaşlar herkesi yerimize bekleriz. Toplu alımlarda indirim vardır" yazdıkları belirlendi. Uyuşturucu madde satıcıları bir diğer ilanda ise bir dönerci ustasının görselini paylaştı. Döner ustasının döner yerine uyuşturucu maddeleri kestiği anlatılan ilana ise "Online arkadaşlar her iki yakada da servisimiz vardır" yazıldığı saptandı.
UYUŞTURUCULARLA YAKALANDILAR
M.H.K. isimli şüpheli ve D.B.Ş. isimli şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir kilo 247,5 gram uyuşturucu madde, 110 adet uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan iki uyuşturucu satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanun'na Muhalefet" suçlarından ötürü adliyeye sevk edildi. Bir firari çete üyesi ise aranıyor.