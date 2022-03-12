Özgürlük Anıtı’yla uyuşturucu ilanları hazırladılar! Böyle çete görülmedi...



UYUŞTURUCULARLA YAKALANDILAR

M.H.K. isimli şüpheli ve D.B.Ş. isimli şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir kilo 247,5 gram uyuşturucu madde, 110 adet uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan iki uyuşturucu satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanun'na Muhalefet" suçlarından ötürü adliyeye sevk edildi. Bir firari çete üyesi ise aranıyor.