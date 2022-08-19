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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Özlem sona eriyor

Bursalıların hızlı tren özlemi 2024’te son bulacak. AK Parti Bursa Milletvekili Esgin: Yıllardır beklediğimiz Hızlı Tren Hattı projesini tamamlamak yine AK Parti iktidarına nasip olacak

İHA
Özlem sona eriyor
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, katıldığı bir televizyon programında, Bursa Hızlı Tren Hattı projesinin Yenişehir-Osmaneli etabındaki tünel çalışmaları hakkında bilgi verdi. Esgin şu açıklamalarda bulundu:
"Abdülhamid Han dönemimde 1891 yılında hizmete açılan 42 kilometrelik Bursa-Mudanya Tren hattı 1948 yılında kapatıldı. Bu Bursalıların kalbinde derin bir yara olarak kaldı. Bu yönüyle özlemini duyduğumuz bir proje. Bursalıların 74 yıllık özlemini gerçeğe dönüştürmek yine AK Parti iktidarımıza nasip olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu projeyi Bursa'mıza kazandıracak olmasından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Hızlı tren projesi 29 ay sonra, 2024'ün sonunda hizmete açılacak. Hızlı tren hattımızın çalışmaların yoğunlaştığı Yenişehir-Osmaneli etabının toplam 53 kilometrenin 13 kilometresinde 10 tünel bulunuyor. Yüzde 35'lik tamamlanmayla tünel çalışmasının 4.5 kilometresini 7 ayda bitirdik. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismaoğlu'nun katılımıyla T07 nolu tünelde ışık görüldü. İki tünelde T07 ve T04'de çalışmalar bitti. 8 tünelde ise eş zamanlı olarak çalışmalarımız hızla devam ediyor."
Bursa Hızlı Tren hattının 106 kilometreden yeni planlamayla Bandırma'ya kadar uzayarak 201 kilometre yani yaklaşık 2 kat büyüdüğünü ifade eden Esgin, "Bizim hattımız yüksek standartlı bir demiryolu. Yılda 30 milyon yolcu, 60 milyon ton yük taşıyabilecek potansiyele sahip. Yani hem yük hem yolcu taşıyabilecek. Ankara'ya 2 saat 15 dakikada ulaşacağız. Ayrıca Bursa Havalimanı bağlantısı da bir ayrıcalık" diye konuştu.

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Özlem sona eriyor
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