Özür grubu atamaları MEBBİS: 2022 Özür Grubu Atamaları Tercih Listesi yayınlandı mı?

Özür grubu atamalarında tercih edilecek okulların listesi her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanıyor. 2.aşama tercihleri 19 Ağustos'a kadar sürecek olup MEBBİS ekranı üzerinden alınmaya başlandı. 1.aşama başvuruları ise 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Peki; 2022 Özür Grubu Atamaları Tercih Listesi yayınlandı mı? İşte Özür grubu atamaları MEBBİS.