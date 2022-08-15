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Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:22

Özür grubu atamaları MEBBİS: 2022 Özür Grubu Atamaları Tercih Listesi yayınlandı mı?

2022 yılının Ağustos ayına ait kadrolu öğretmenlerin eş, sağlık, engellilik, güvenlik ve diğer çeşitli nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvuruları Ağustos’un ilk haftasında alınmıştı. Başvuru ekranı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aktif hale getirilmiş olup 2.aşama tercihleri ise 19 Ağustos’a kadar sürecek. Özür grubu atamaları MEBBİS sistemi üzerinden alınmaya başlanırken tercih edilecek okulların listesi araştırılıyor. Peki; Özür Grubu Atamaları Tercih Listesi yayınlandı mı? İşte Özür grubu atamaları MEBBİS.

Özür grubu atamaları MEBBİS: 2022 Özür Grubu Atamaları Tercih Listesi yayınlandı mı?

Özür grubu atamalarında tercih edilecek okulların listesi her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanıyor. 2.aşama tercihleri 19 Ağustos'a kadar sürecek olup MEBBİS ekranı üzerinden alınmaya başlandı. 1.aşama başvuruları ise 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Peki; 2022 Özür Grubu Atamaları Tercih Listesi yayınlandı mı? İşte Özür grubu atamaları MEBBİS.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı Ağustos ayı kadrolu öğretmenlerin eş, sağlık, engellilik, güvenlik ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme 1. aşama başvuruları 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Özür grubu atamalarında tercih edilebilecek okul listeleri her yıl meb personel tarafından açıklanmaktadır. Başvuru ekranı meb personel tarafından aktif hale getirildi ve 2.aşama tercihleri 5 Ağustos 2022 ve 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden alınmaya başladı.

ÖZÜR GRUBU ATAMALARI TERCİH EDİLECEK OKULLARIN LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Özür Grubu Atamaları Tercih Edilebilecek Okulların Listesinin de gün içinde açıklanması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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Özür grubu atamaları MEBBİS: 2022 Özür Grubu Atamaları Tercih Listesi yayınlandı mı?
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