Özür grubu atamaları MEBBİS: 2022 Özür Grubu Atamaları Tercih Listesi yayınlandı mı?

Özür grubu atamalarında tercih edilecek okulların listesi her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanıyor. 2.aşama tercihleri 19 Ağustos'a kadar sürecek olup MEBBİS ekranı üzerinden alınmaya başlandı. 1.aşama başvuruları ise 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Peki; 2022 Özür Grubu Atamaları Tercih Listesi yayınlandı mı? İşte Özür grubu atamaları MEBBİS.
Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı Ağustos ayı kadrolu öğretmenlerin eş, sağlık, engellilik, güvenlik ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme 1. aşama başvuruları 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Özür grubu atamalarında tercih edilebilecek okul listeleri her yıl meb personel tarafından açıklanmaktadır. Başvuru ekranı meb personel tarafından aktif hale getirildi ve 2.aşama tercihleri 5 Ağustos 2022 ve 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden alınmaya başladı.