İstanbul polisi zehir tacirlerine göz açtırmadı: Paket paket uyuşturucuyla yakaladı!

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Beyoğlu İlçesi Kamer Hatun Mahallesi'nde bir kişiyi üç kilogram Marihuana maddesiyle suçüstü yakaladı. M.Ş.A. (53) adlı uyuşturucu madde satıcısının Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki ikamet adresine de operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda ayrı ayrı paketler halinde 22 kilogram Marihuana maddesi, dört kilo 670 gram Kokain maddesi, paketlenerek satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve bir paketleme makinesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.Ş.A. isimli uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.