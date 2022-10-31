Pandemi sonrası döneme grip aşısı uyarısı

Son dönemde artan grip vakalarına karşı uzmanlardan aşı uyarıları geliyor. SABAH'a konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı "Pandemi döneminde maske takıldığı için grip vakaları neredeyse sıfıra yakındı. Eski normale dönülmesiyle maske kullanımı azaldı. Grip sezonu açıldı, mayısa kadar devam eder. Kışa doğru giriyoruz, vakalar iyice artacak" dedi. Gribin eskiye nazaran daha ağır geçtiğine dikkat çeken Savaşçı, "Kreşe başlayan çocuklara benziyoruz.İki yıl boyunca solunum yollarımızı koruduk. Şimdi yeni virüs alıyor gibiyiz. Uzunca süre virüsle karşılaşmadık. O yüzden vücut savunma sistemini devreye sokuyor. Hastalık ağır geçiyor. Artık gribin geçmeyen öksürük ve alerji gibi etkileri var. Semptomlar uzun seyrediyor. Hasta olmamak için bağışıklık güçlü tutulmalı. El hijyenine dikkat edilmeli, sağlıklı beslenilmeli, uyku düzenli olmalı. Bol bol oksijen ve vitamin takviyesi alınmalı, taze meyve sebze tüketilmeli. Grip aşısı olunması da gerekiyor" dedi.