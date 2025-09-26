Para Dergisi “Kitle Fonlama Webinarı” düzenleyecek! Sektörün önde gelen isimleri ağırlanacak

Para Dergisi'nin Halk Yatırım ana sponsorluğunda düzenlediği Kitle Fonlama Webinarı, Türkiye'de yeni nesil sermaye modeli olarak görülen ve yatırımın geleceğini oluşturan kitle fonlama konusunda detaylı bilgiler sunacak.

Özellikle girişimciler için sermaye imkanı sunan Kitle Fonlama'nın tüm merak edilen yönlerinin konuşulacağı webinar sektörün önderlerini ağırlayacak.

Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un açılış konuşmasıyla başlayacak olan webinar Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı ve Kitle Fonlama Platformlarından Sorumlu Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Onur'un Kitle Fonlamada Kamunun Stratejisi konulu konuşmasıyla sürecek. Halk Yatırım Kurumsal Finansman & Hazine Genel Müdür Yardımcısı Zafer Mustafaoğlu'nun A Haber sunucusu Merve Türkay moderatörlüğünde gerçekleştireceği özel oturumun başlığı ise Kitle Fonlamada Yeni Yaklaşımlar olacak.

Vatut Teknoloji Kurucu Ortağı & Para Dergisi Yazarı Doç Dr. Ali Efe İralı'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek Kitle Fonlamanın Yıldızları konulu panelin konuşmacıları Non Nocere Kurucu Ortağı & COO'su Tolga Güngör, Inlog Kurucu Ortağı Murat Taşkıran, Badgeway Kurucu Ortağı Serkan Arı, MAPLA Biotechnology Kurucusu & CEO'su Merve Canpolat ve Avionx Kurucu Ortağı Ashkan Jalali olacaklar.