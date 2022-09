Parayla polislik vaadiyle 240 bin lira dolandırdı

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı Mustafa C., bu ülkede tanıdığı Osman E.'nin, "Türkiye'de asker veya polis olmak isteyen varsa yardımcı olacak tanıdıklarım var" deyince yeğeninin polis olmaya çalıştığını söyledi. Mustafa C. daha sonra Osman E. aracılığıyla Türkiye'de bulunan Ali. A. ile görüştü. "Devlet biziz, yardımcı oluruz" diyerek 60 bin TL'ye işi halledebileceğini söyleyen Ali A.'nın istediği evrakı yanına alan yeğen Ali Alper A. hemen Ankara'ya gitti. Burada kendisini VIP araç eşliğinde Ali A.'nın arkadaşı Emre karşıladı. 20 bin lira da nakit para alan Emre, polis okuluna kayıt için evrakın akşam hazır olacağını, bu evrakla Gaziantep Polis Okulu'na kayıt yaptırabileceğini söyledi. Sonrasında ise evrakın henüz hazır olmadığını iddia ederek mail atacağını söyleyince Ali Alper A. Gaziantep'e döndü.Daha sonra Ali A., Hollanda'daki dayısı Mustafa C.'yi arayıp para istedi. Mustafa C. sözde kayıt parası için parça parça toplamda 12 bin euro parayı Mine İ.'nin hesabına gönderdi. Ancak herhangi bir gelişme olmaması üzerine dolandırıldığını anlayan Mustafa C. ve yeğeni, şüpheli Ali A.'dan şikâyetçi oldu. Ali Alper A. ise ifadesinde, "Her defasında 'Evrakın hazırlanıyor' deyip beni oyaladı. Ali benimle buluşmadan önce annemin işyerine gidip, 'Eğer ben senin oğlunu polis yapmazsam 240 bin TL benden alacağınız var, size senet veriyorum' diyerek anneme kendisinin imzaladığı senedi verdi" diye konuştu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.