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Giriş Tarihi: 21.10.2021 07:02 Son Güncelleme: 21.10.2021 07:44

Parçaları foseptikte bulunan cesetle ilgili şok detaylar: Asit almak istedim

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Parçaları foseptikte bulunan cesetle ilgili şok detaylar: Asit almak istedim

Son dakika haberi: Antalya’da, 1.5 yıldır kayıp olan, foseptik çukurunda kol ve bacakları bulunan Süleyman Eken cinayetinde 2. dava görüldü. Zanlı Oktay Yılmaz “Kol ve bacaklarını testereyle kesip attım” dedi

Son dakika haberler: Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1.5 yıldır haber alınamayan 55 yaşındaki Süleyman Eken'in ceset parçaları, bir evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulunmuştu. Olayla ilgili Eken'in en son görüştüğü kadın kuaförü Oktay Yılmaz (51) ve kardeşi Mehmet Yılmaz (46) tutuklanmıştı.

İTİRAF ETTİ

Ceset bulma köpeği Melo ile yapılan aramada ormana atıldığı iddia edilen Eken'e ait gövde ve başı bulunamadı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2. duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanan Oktay Yılmaz, ilk kez cinayeti itiraf etti.

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KAN DONDURAN İFADELER: "ASİT ALMAK İSTEDİM"

Süleyman Eken'den 2 bin lira faiz ile borç aldığını, ödeme günü gelince kendisine 500 lirasının olduğunu, geri kalan bin 500 lirayı bulamadığını söylediğini anlatan Yılmaz, "Akşam ofisime geldi. Parayı tamamlayamadığımı söyledim. Bana küfür etti. Sonra silahını çekti.

O SIRADA CİNSEL ORGANINI KESMİŞİM!

Bu sırada silahlı elini tuttum. Silah patladı. Süleyman Eken düştü. Sonra nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Eken'in cinsel organını kesmişim" dedi. Oktay Yılmaz daha sonra bara gidip alkol aldıktan sonra gece ofise geri geldiğini ifade ederek "Süleyman'ın cesedini bıçakla kesmeye çalıştım. Olmayınca ağaç testere ile kol ve bacaklarını ayırdım.

BANYOYA SÜRÜKLEDİM

Bunu yapmam sabahı buldu. Daha sonra cesedi banyoya sürükledim. Naylon poşetlere parçaları koydum. Koli bandı ile sıkıştırdım" diye konuştu. İkinci gün cesedin kol ve bacak kısmını taksi ile götürüp annesinin Döşemealtı ilçesindeki evinin foseptik çukuruna attığını da kaydeden Yılmaz,

"Ertesi gün büyük ceset parçasını asit ile yok etmeye karar verdim. Sanayiye giderek asit almak istedim. Ancak o saatte eski sanayideki esnaf kapalıydı. Bu esnada bir konteyner gördüm, ceset parçasını buraya attım" dedi.

Diğer tutuklu sanık Mehmet Yılmaz ise kardeşinin işlediği cinayetten haberinin olmadığını ve ceset taşıma işinde bulunmadığını söyledi. Tanık ifadelerinin ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Yılmaz kardeşlerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Parçaları foseptikte bulunan cesetle ilgili şok detaylar: Asit almak istedim
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