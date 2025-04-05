‘Paris gezisi’ diye 25 milyon lira toplayarak kaçtı

Kayseri'de aralarında TED Koleji'nin de olduğu 5 okul ve 400 öğrenciden Paris gezisi adı altında yaklaşık 25 milyon lira toplayan şirket yetkilisi Gürcan Sarıkaya yurtdışına kaçtı. Konuyla ilgili ifadesine başvurulan turizm şirketi sahibi A.A. ise verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Şirket sahibi A., Gürcan Sarıkaya'nın şirketin adını kullanarak sahte kaşeler bastırdığını, kendi başına sözleşmeler yaptığını ve 25 milyon TL'yi alarak yurt ışına kaçtığını iddia etti.

FRANSA HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Kayseri'de TED Koleji, İstem Koleji, Fentek Koleji, Fen Bilimleri Koleji ve Osman Ulubaş Fen Lisesi'nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci, okulları tarafından duyurulan Fransa gezisine katılmak içir hazırlık yaptı. Aileler öğrencilerinin pasaportlarını çıkartırken, bavullar hazırlandı, seyahat için gün sayıldı.

Paris'e düzenlenecek olan okul gezisini organize eden turizm şirketinin çalışanı Gürcan Sarıkaya (37) kurduğu Whatsapp grubu üzerinden ücretleri topladı. Gürcan Sarıkaya, öğrencilerden kişi başı 60'ar bin lira aldı. Hiç kimseye de aldığı paralar karşılığında makbuz vermedi. Seyahat gününe birkaç gün kala veliler, şirket yetkilisi Sarıkaya'ya ulaşamadı. Bunun üzerine aileler polisi aradı.

Ardı ardına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmada Gürcan Sarıkaya'nın Paris gezisinden 3 gün önce İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığını belirledi. Öğrenciler ve veliler büyük şok yaşarken, turizm şirketi sahibi A.A. gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan şirket sahibi A. ifadesinde, Gürcan Sarıkaya'nın uzun süredir yanlarında çalıştığını, şirketin adını kullanarak sahte kaşeler bastırdığını, kendi başına sözleşmeler yaptığını ve 25 milyon TL'yi alarak yurtdışına kaçtığını öne sürdü.