Park halindeki araç alev alev yandı: Bir başka aracın altından çıkan düzenek şoke etti!

30.10.2025 09:33

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otobüs alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın hemen ardından, yakınındaki başka bir aracın altına yerleştirilmiş şüpheli düzenek, gece bekçilerinin dikkati sayesinde fark edilerek imha edildi.

Dehşete düşüren olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 1. Toptancılar Sitesi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, site içinde park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gece bekçileri, yangını fark ederek çevredeki diğer araçları uzaklaştırdı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

BEKÇİLERİN DİKKATLERİ SAYESİNDE BULUNDU

Yangın sırasında çevrede güvenlik önlemleri alan gece bekçileri, yaklaşık 30 metre mesafede park halindeki aracın altında yanıp sönen mavi bir ışık fark etti. Aracı dikkatlice incelediklerinde, alt kısmına yerleştirilmiş bir şüpheli düzenek olduğu tespit edildi. Durumu telsizle bildirerek olay yerine takviye ekipleri ve bomba imha uzmanlarını çağıran bekçiler, bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

YANGININ SEBEBİ OLABİLİR Mİ?

Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çevredeki önlemleri arttırdı. Bomba imha uzmanı, düzeneği uzaktan kumandayla kontrollü bir şekilde imha etti. İmha edilen düzeneğin patlayıcı olmadığı belirlenirken, yangın çıkarılması için kurulan bir sistem olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin, olayın faillerini tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

