Park halindeki araç alev alev yandı: Bir başka aracın altından çıkan düzenek şoke etti!

YANGININ SEBEBİ OLABİLİR Mİ?

Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çevredeki önlemleri arttırdı. Bomba imha uzmanı, düzeneği uzaktan kumandayla kontrollü bir şekilde imha etti. İmha edilen düzeneğin patlayıcı olmadığı belirlenirken, yangın çıkarılması için kurulan bir sistem olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin, olayın faillerini tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.