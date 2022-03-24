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Giriş Tarihi: 24.3.2022 15:12 Son Güncelleme: 24.3.2022 15:53

Park halindeki araçların akülerini çaldılar... 22 aküyle yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Park halindeki araçların akülerini çaldılar... 22 aküyle yakalandılar

İstanbul’da park halinde olan araçların akülerini çalan ve satan iki kişi yakalandı. 22 çalıntı akü ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması Sultanbeyli İlçesi'nde açıldı. Son bir ay içerisinde Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde park halindeki beş aracın aküsü çalındı. İki aracın içerisinden ise cep telefonu ve sahiplerinin bazı kişisel eşyaları çalındı. Yedi farklı "Otodan Hırsızlık" suçunu işledikleri ve olayları kiralık araçla gerçekleştirdikleri tespit edilen Y.E.Y. ve İ.K. isimli iki kişi, kullandıkları ve plakası belirlenen kiralık araçtan iz sürülerek Sultanbeyli İlçesi'nde yakalandı.

Park halindeki araçların akülerini çaldılar! 22 aküyle yakalandılar | Video

"HIRSIZLIK" SUÇLARINDAN SABIKALILAR

İki suç ortağının çaldıkları araç akülerini sattıkları M.A. isimli kişinin de kimliği belirlendi. M.A.'nın iş yerinde yapılan aramalarda çalıntı oldukları tespit edilen 22 araç aküsü ele geçirildi. M.A. hakkında "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan adli işlem yapıldı. M.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. "Hırsızlık" suçundan sabıkalı olan Y.E.Y. ve İ.K. isimli iki suç ortağı ise "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Y.E.E. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Suç ortağı İ.K. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Park halindeki araçların akülerini çaldılar... 22 aküyle yakalandılar
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