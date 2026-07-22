Park halindeki araçtan hırsızlık yapan adam yakalandı

23 Haziran 2026 tarihinde Zeytinburnu Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, park halindeki araçtan poşet içerisindeki 9 bin 245 Euro parayı çalan yabancı uyruklu G.K. isimli şüphelinin kimliğini tespit etti.

TUZLA'DA YAKALANDI

Şüpheli, yürütülen fiziki takip çalışmaları sonucunda 16 Temmuz 2026'da Tuzla'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 215 Euro, 296 Dolar ve bin 840 TL ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.