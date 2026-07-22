Haberler Yaşam Haberleri Park halindeki araçtan hırsızlık yapan adam yakalandı
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:23

Park halindeki araçtan hırsızlık yapan adam yakalandı

İstanbul Zeytinburnu’nda park halindeki bir araçtan poşet içerisinde bulunan 9 bin 245 Euro nakit parayı çalan yabancı uyruklu şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri ve fiziki takibi sonucu Tuzla’da yakalandı. Üzerinde döviz ve Türk parası ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Park halindeki araçtan hırsızlık yapan adam yakalandı
  • ABONE OL

23 Haziran 2026 tarihinde Zeytinburnu Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, park halindeki araçtan poşet içerisindeki 9 bin 245 Euro parayı çalan yabancı uyruklu G.K. isimli şüphelinin kimliğini tespit etti.

TUZLA'DA YAKALANDI

Şüpheli, yürütülen fiziki takip çalışmaları sonucunda 16 Temmuz 2026'da Tuzla'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 215 Euro, 296 Dolar ve bin 840 TL ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #TUZLA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Park halindeki araçtan hırsızlık yapan adam yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA