Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Özer Sokak üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki 38 YAZ 419 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri de maddi hasarın oluştuğu otomobilde inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.