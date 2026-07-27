Haberler Yaşam Haberleri Park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Giriş Tarihi: 27.07.2026 17:47 Son Güncelleme: 27.07.2026 17:53

Park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İHA
Park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Özer Sokak üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki 38 YAZ 419 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri de maddi hasarın oluştuğu otomobilde inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KAYSERİ #MELİKGAZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA