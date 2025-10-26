Haberler Yaşam Haberleri Parkta alkol alan 2 kızdan biri öldü
Ankara'da kayıp olarak aranan ve rahatsızlandıklarını belirterek sağlık ekiplerinden yardım isteyen 2 kız çocuğundan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki K.E.A. ile 14 yaşındaki arkadaşı H.K.'dan haber alamayan aileleri, polise kayıp ihbarında bulundu.

Dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan 2 arkadaş, kullandıkları alkol nedeniyle rahatsızlandıklarını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ne giden polis ve sağlık ekipleri, kız çocuklarını parkta baygın halde buldu. Sağlık ekipleri, H.K. ve K.E.A.'yı Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak H.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan K.E.A'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

