Parkta dehşet saçtı 1 kişi bıçakladı: O saldırgan adım adım izi sürülerek yakalandı!

BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Üzerinde bulunan bıçağı çıkaran ve kaldırımda yürümekte olan vatandaşlara saldıran şahıs, o sırada scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Ö.'ye (58) bıçakla saldırdı. Bir anda karşısına çıkan ve kendisine bıçakla saldıran şahıs ile Ali Haydar Ö. arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında şahsın bıçak darbeleri ile biranda yere yığılan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Alkollü şahıs ise olayda kullandığı bıçağı parkın çimlerine sildikten sonra olay yerinden uzaklaştı.