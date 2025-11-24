Haberler Yaşam Haberleri Parkta dehşete jet soruşturma
Giriş Tarihi: 24.11.2025 15:51 Son Güncelleme: 24.11.2025 15:58

Bağcılar'da bulunan Plevne Parkı'nda 4 çocuk, bindikleri oyuncaklardan elektrik akımına kapıldı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Parkta dehşete jet soruşturma

Bağcılar'daki Plevne Parkı'nda oynayan dört çocuk, bindikleri oyuncaklardaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak yaralandı. Parkta ilk yardım sonrası çocuklar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çocukların durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bağcılar'daki Plevne Parkı'nda oyun oynayan 5 çocuk, bindikleri oyuncak motosikletteki topraklama hattındaki arıza nedeniyle elektrik akımından etkilendi. Öğle saatlerinde yaşanan olayda çocuklar hafif yaralanırken olayın yaşandığı parkın mühürleneceği öğrenildi.

Bağcılar Plevne parkında iddiaya göre park içinde bulunan oyuncak motosikletin elektrik aksamında sorun vardı. Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi olan M.E.Ç. (9), M.Y.A (9), B.K. (9), M.A.K. (9) ve E.Ş. (8) akımdan etkilenince çevredekiler hemen müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm çocukları kontrol altına aldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklardan2'si Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne, biri ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

PARK MÜHÜRLENECEK

SABAH'ın edindiği bilgilere göre Plevne Parkı özel bir işletmeye kiralanmış durumda ancak mülkiyet Bağcılar Belediyesine ait. Belediye ekipleri ilk incelemede topraklama hattındaki hatanın arızaya yol açtığını değerlendirirken, tedirgin ailelerin şikâyeti üzerine parkın gün içinde mühürlenmesinin beklendiği öğrenildi.

