Parkta karşılaştığı adamı vurmuştu: İlk kez hakim karşısına çıktı! "Bana nikah kıyacaktı..."

"BANA NİKAH KIYACAKTI"

Selmiye Süleymanoğlu hakkında Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Selmiye Süleymanoğlu ve müşteki ile taraf avukatları hazır bulundu. Selmiye Süleymanoğlu duruşmadaki savunmasında, "Olaydan bir sene önce kadar tanıştık. Aynı binada oturuyorduk. Bana nikah kıyacaktı. Ben onunla yuva kurmak istedim. Benden para istiyordu. Ben de bulup buluşturup veriyordum. Olay günü parkta karşılaştık. Beni tahrik etti. Silahını çıkartıp, bana verdi. 'Vuramazsın' diye tahrik etti. O anı hatırlamıyor nasıl vurdum bilmiyorum. Öldürmek gibi bir kastım yoktu" diye konuştu.