Pastaneye el bombası atılma anı güvenlik kamerasında

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde önceki meydana geldi. İddiaya göre; 16 yaşındaki şüpheli Ö.G. müşterilerin bulunduğu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attıktan sonra kaçtı.







İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı. Şüphelinin yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.





ELDİVEN KULLANMIŞ

Öte yandan Ö.G.'nin pastaneye el bombasını atıp kaçtığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin bombayı attıktan sonra içeriden bir kişinin de hızla uzaklaşması yer aldı.







Ayrıca olayı gerçekleştiren Ö.G.'nin elinde de eldiven olması dikkat çekti. Ö.G.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor. Şüpheli Ö.G., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.