PASTIRMA SICAKLARI TARİHLERİ 2025! “Kış soğukları öncesi güneşli günler!” Pastırma yazı ne zaman, kaç gün sürecek?

Sonbahar serinliği hissedilmeye başlasa da, kısa süreli sıcaklık artışı yaşanacak Pastırma Yazı için geri sayım sürüyor. 2025 yılında da ekim sonu ile kasım ortası arasında görülmesi beklenen bu sıcak hava dalgası birkaç gün boyunca hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerine çıkaracak. Peki, 2025 pastırma yazı ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar…
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyimdir.
Buna göre, pastırma sıcakları her yıl Ekim ayı sonu Kasım ayı başında gerçekleşir. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri ayaz görülebilir.
"Pastırma yazı" teriminin kökeni, pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluştuğu dönemi ifade etmesinden geliyor.
Ekim ayı ortalarında yaşanan ani sıcaklık artışları, pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için idealdir.
Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
Bu dönem, sonbahar mevsiminde beklenen soğuk hava koşullarının yerine, kısa süreli sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir zaman dilimidir.
Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.
Bu sıcak havalar, sonbaharın gelmesiyle birlikte beklenen soğuk havaların yerini aldığı için, bu duruma "pastırma yazı" denmiştir.
Yani, hem mevsimsel değişiklikleri hem de tarımsal faaliyetleri etkileyen bir fenomen olarak bu terim, günlük yaşamda da sıklıkla kullanılır.