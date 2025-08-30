Patrona kızdı araçları yaktı

İstanbul Güngören'de 3 hafta önce işten ayrılan Umut O., firma sahipleri Hüseyin Yılmaz D. ve Mustafa D.'yi arayıp alacağı olduğunu iddia ederek 120 bin lira istedi. Umut O., alacağının olmadığını söyleyen firma sahiplerini tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine firmaya ait araçları ateşe vereceğini söyleyen Umut O., gece saatlerinde firmanın otoparkına geldi. Burada park halinde olan araçları ateşe veren Umut O., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Umut O. ifadesinde, suçunu itiraf ederek araçları kendisinin ateşe verdiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut O., 'yağma-gasp' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firmaya ait olan araçlarda 1.5 milyon lira hasar oluştuğu öğrenildi.